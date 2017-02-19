Илкай Гюндоган: "Сомневаюсь, что "Манчестер Сити" сократит отставание от "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подчеркнул, что текущий сезон напоминает ему американские горки. Хавбек сомневается, что "горожане" в этом сезоне сумеют побороться за чемпионство.

- Мне кажется, что "Манчестер Сити" будет сложно сократить отставание от "Челси", но в Англии возможно все, - приводит Eurosport слова Гюндогана. - Текущий сезон похож на американские горки. Мы хорошо стартовали, но потом последовал спад. В последних матчах мы снова начали набирать очки, не всегда демонстрируя хорошую игру.