12:18 | ФУТБОЛ — Англия

Илкай Гюндоган: "Сомневаюсь, что "Манчестер Сити" сократит отставание от "Челси"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подчеркнул, что текущий сезон напоминает ему американские горки. Хавбек сомневается, что "горожане" в этом сезоне сумеют побороться за чемпионство.

- Мне кажется, что "Манчестер Сити" будет сложно сократить отставание от "Челси", но в Англии возможно все, - приводит Eurosport слова Гюндогана. - Текущий сезон похож на американские горки. Мы хорошо стартовали, но потом последовал спад. В последних матчах мы снова начали набирать очки, не всегда демонстрируя хорошую игру.

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