Илкай Гюндоган: "Швайнштайгер может принести пользу МЮ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что хавбек "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер все еще может помочь своей команде. 32-летний немец был выведен из состава "красных дьяволов" после назначения Жозе Моуринью главным тренером команды и ни разу не появлялся на поле в нынешнем сезоне.

- Уверен на 100 процентов, что "Манчестер Юнайтед" может получить выгоду от наличия в составе Бастиана Швайнштайгера, - цитирует Bild Гюндогана. - Если все, что вы слышите и читаете, правда, то можете считать это неуважением. Он не просто какой-то игрок, и ему не 18 или 19 лет.