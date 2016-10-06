18:05 | ФУТБОЛ — Англия

Илкай Гюндоган: "Премьер-лига - лучший чемпионат в мире"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает чемпионат Англии лучшей лигой в мире. Отметим, что 25-летний немец только этим летом перебрался в английский клуб из дортмундской "Боруссии".

- Премьер-лига - лучший чемпионат в мире, - цитирует Goal Гюндогана. - В этом сезоне пять или шесть клубов будут бороться за чемпионский титул. Требования к игрокам в этой лиге очень высоки. Чувствую себя очень хорошо в "Манчестер Сити".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Поэтому,сборная Англии сильнейшая на планете,а английские клубы выигрывают все турниры в Европе,в которых принимают участие.Нет?! Тогда о чём он бормочет?!

18:20

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