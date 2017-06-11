Илкай Гюндоган: "Надеюсь, что буду готов к первому матчу чемпионата Англии"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган надеется, что сможет присоединиться к команде на предсезонных сборах. Он также добавил, что не может дождаться возвращения. 26-летний игрок получил травму в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:0), у него был диагностирован разрыв крестообразных связок. Гюндоган перенес операцию и восстанавливался весь остаток сезона.

Немец перешел в "Сити" летом 2016 года из дортмундской "Боруссии" и провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал голевую передачу.

- Надеюсь, что смогу присоединиться к остальным игрокам на предсезонной подготовке, - приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гюндогана. - Может быть, не на все 100 процентов, но день ото дня я работаю все больше. Надеюсь, что буду готов к первому матчу в чемпионате Англии. Не могу дождаться возвращения.