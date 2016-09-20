14:40 | ФУТБОЛ — Англия

Илкай Гюндоган: "Клопп посоветовал мне перебраться в Англию"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал ему перебраться в чемпионат Англии. Ранее хавбек работал под руководством немецкого специалиста в дортмундской "Боруссии".

- Честно говоря, перед переходом в "Манчестер Сити" я спрашивал совета у Юргена Клоппа, - цитирует Bild Гюндогана. - Он сказал, что премьер-лига будет для меня правильным продолжением карьеры, а стиль игры в Англии будет идеальным для меня. Хорошо, что мои ожидания подтвердились.

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