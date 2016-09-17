19:35 | ФУТБОЛ — Англия

Илкай Гюндоган: "Еще один великолепный день"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган остался доволен победой над "Борнмутом" в 5-м туре чемпионата Англии (4:0). Также он очень рад, что забил первый гол в премьер-лиге в дебютном матче.

- Еще один великолепный день! - написал в своем твиттере Гюндоган. - Первый гол в моей первой игре в премьер-лиге и первое место в таблице с 15 очками. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

А что будет, когда встретятся Гюндоган и Насри?..

20:05

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