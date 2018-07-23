Икер Касильяс: "Оставьте Кариуса в покое, в мире еще много серьезных проблем!"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс призвал прекратить критику голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса. Кариус в Международном кубке чемпионов против "Боруссии" из Дортмунда (1:3) допустил серьезную ошибку, которая, впрочем, не привела к голу. После его ошибок "Реал" забил два гола в финале Лиги чемпионов-2018 (1:3).

"Эта атака на Кариуса когда-нибудь закончится? Я говорю о нем и о других вратарях. В мире есть еще много серьеных проблем. Оставьте парня в покое! Он тоже человек. Как и все мы!", - написал Касильяс в Твиттере.