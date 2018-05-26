Игуаин продолжит карьеру в "Челси"?

После назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера "Челси" клуб из Лондона может осуществить несколько трансфером, сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что 59-летний итальянский специалист в субботу, 26 мая, будет официально представлен в качестве наставника "синих". Ожидается, что соглашение между Сарри и "Челси" будет рассчитано на 4 года.

По информации издания, одним из первых новичков лондонцев при Сарри станет форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, работавший с итальянцем в "Наполи" в сезоне-2015/16. В том случае, если сделка состоится, из Лондона в Турин отправится нападающий "синих" Альваро Мората. Он уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год.