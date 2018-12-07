Игроков "Арсенала" заподозрили в употреблении веселящего газа на вечеринке перед сезоном

По сообщениям свидетеля, 12 футболистов лондонского клуба перед началом сезона устроили вечеринку с шампанским, виски, водкой, веселящим газом и 70-ю девушками.

Среди тех, кто нарушил режим, называются имена Месута Езила, Александра Ляказетта, Пьера-Эмерика Обамеянга, Сеада Коланишаца и Маттео Гендузи.

"Игроки приносили емкости с веселящим газом в мешках и постоянно вдыхали, а иногда даже теряли сознание. Это был ужас. Гендузи такого точно не пробовал, потому что он отключился и лег на бок. Было невероятно видеть то, как так называемые спортсмены употребляли опасные вещества", - приводит слова свидетеля произошедшего The Sun.

В настоящее время "Арсенал" идет пятым в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе "канониров" 31 очко после 15 матчей, они отстают от идущего первым "Манчестер Сити" на десять баллов.