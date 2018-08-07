Игроки "Ньюкасла" устроили бойкот британскому телевидению

Игроки "Ньюкасла" остались недовольны бонусной шкалой, которую предложило им руководство клуба, сообщает Sky Sports. Как сообщает канал, из-за этого игроки решили бойкотировать местное телевидение.

Игроки "сорок" отказались от участия в съемке роликов для каналов Sky Sports и BT Sport, которые должны были использоваться во время трансляций при показе составов команд.

Примечательно, что аналогичную акцию игроки "Ньюкасла" устраивали перед стартом сезона-2017/18. Тогда конфликт удалось урегулировать после встречи капитана команды Джамала Ласкеллеса и владельца клуба Майка Эшли.