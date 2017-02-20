Игроки "Линколн Сити" получат по пять тысяч фунтов стерлингов за выход в четвертьфинал Кубка Англии

Тренерский штаб и футболисты "Линколн Сити" получат премиальные за выход в 1/4 финала Кубка Англии. Согласно Daily Mail, представители клуба пятого английского дивизиона получат по пять тысяч фунтов стерлингов за победу в предыдущем раунде турнира над "Бернли" (1:0).

Отмечается, что благодаря достижениям в текущем розыгрыше Кубка страны "Линколн Сити" стал богаче на два миллиона фунтов стерлингов, полученных от дохода за продажу телевизионных прав. Команда получит дополнительные бонусы в размере 36 тысяч фунтов стерлингов, если выйдет в полуфинал соревнования.