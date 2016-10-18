13:52 | ФУТБОЛ — Англия

Игроки "Лестера" провели откровенный разговор с Раньери

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Футболисты "Лестера" провели собрание на клубной базе, чтобы поговорить о последних неудачах команды. На выходных в 8-м туре премьер-лиги команда разгромно уступила "Челси" (0:3) и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. 

У игроков и главного тренера команды Клаудио Раньери состоялся откровенный разговор. Футболисты пообещали, что они приложат все усилия для выхода из кризиса и будут отдаваться игре на все 100 процентов. По их мнению, только так "Лестер" сможет вернуться к результатам прошлого сезона. 

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