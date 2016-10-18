Игроки "Лестера" провели откровенный разговор с Раньери

Футболисты "Лестера" провели собрание на клубной базе, чтобы поговорить о последних неудачах команды. На выходных в 8-м туре премьер-лиги команда разгромно уступила "Челси" (0:3) и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице.

У игроков и главного тренера команды Клаудио Раньери состоялся откровенный разговор. Футболисты пообещали, что они приложат все усилия для выхода из кризиса и будут отдаваться игре на все 100 процентов. По их мнению, только так "Лестер" сможет вернуться к результатам прошлого сезона.