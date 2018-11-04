Игроки "Лестера" прилетели в Бангкок на похороны владельца клуба

Игроки "Лестера" под руководством главного тренера Клода Пюэля сегодня посетили похороны владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи в Бангкоке, сообщает AP. Похороны начались в субботу. Команда прилетела проститься с владельцем клуба после вчерашнего матча 11-го тура премьер-лиги против "Кардиффа" (1:0).

27 октября тайский миллиардер Вишая Шриваддханапрабха разбился на собственном вертолете, который потерпел крушение около стадиона "Кинг Пауэр" после домашнего матча 10-го тура с "Вест Хэмом" (1:1).