Игроки "Лестера" прибыли на прощание с владельцем клуба

На прощание с владельцем "Лестера" Вишаем Шривадданапрабхой прибыли футболисты команды, сообщает Sky Sports. Ранее стало известно, что бизнесмен погиб при падении вертолета.

Также прибыли сын предпринимателя Айяватт и жена Аймон.

Вертолет разбился через несколько секунд после взлета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся. На борту также находилась дочь владельца "Лестера", два пилота и еще один человек. Как отмечается, у них не было никаких шансов выжить.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.