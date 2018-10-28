Игроки "Лестера" отреагировали на катастрофу вертолета владельца клуба

Футболисты "Лестера" в социальных сетях отреагировали на новость о катастрофе вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 https://t.co/pfHYxZ6haw– Harry Maguire (@HarryMaguire93) 27 октября 2018 г.
Харри Магуайр, Уилфред Ндиди и Бен Чиллвел опубликовали в Твиттере эмодзи с молитвенно сложенными руками. "Нет слов", - написал Чилвелл.
🙏🏾🙏🏾🙏🏾– Ndidi Wilfred (@Ndidi25) 27 октября 2018 г.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр".
Speechless..😞😞🙏🏼🙏🏼– Ben Chilwell (@BenChilwell) 27 октября 2018 г.
Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.
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