00:22 | Футбол — Англия

Игроки "Лестера" отреагировали на катастрофу вертолета владельца клуба

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Футболисты "Лестера" в социальных сетях отреагировали на новость о катастрофе вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

 

Харри Магуайр, Уилфред Ндиди и Бен Чиллвел опубликовали в Твиттере эмодзи с молитвенно сложенными руками. "Нет слов", - написал Чилвелл.

 

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр".

 

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

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