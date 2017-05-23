Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" почтили память погибших в результате теракта в Манчестере

Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" перед тренировкой почтили минутой молчания память погибших в результате теракта, произошедшего в городе, информирует пресс-служба манкунианцев.

Трагедия случилась во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек. В результате теракта погибли 22 человека. Около 60 людей получили различные травмы.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.