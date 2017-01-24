Игроки "Челси" рекомендуют Харта Конте

Игроки "Челси" рекомендуют главному тренеру Антонио Конте обратить внимание на вратаря Джо Харта, сообщает The Sun. Футболисты уверены, что голкипер сборной Англии способен стать достойной заменой Тибо Куртуа, который может покинуть лондонский клуб. Права на Харта принадлежат "Манчестер Сити", но в этом сезоне он выступает на правах аренды за "Торино". 29-летний голкипер не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы и с большой долей вероятности покинет манчестерский клуб этим летом.