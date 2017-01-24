09:51 | ФУТБОЛ — Англия

Игроки "Челси" рекомендуют Харта Конте

0
0
0
1

Игроки "Челси" рекомендуют главному тренеру Антонио Конте обратить внимание на вратаря Джо Харта, сообщает The Sun. Футболисты уверены, что голкипер сборной Англии способен стать достойной заменой Тибо Куртуа, который может покинуть лондонский клуб. Права на Харта принадлежат "Манчестер Сити", но в этом сезоне он выступает на правах аренды за "Торино". 29-летний голкипер не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы и с большой долей вероятности покинет манчестерский клуб этим летом.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Таки Харт не самый стабильный кипер в Европе, миланец Доннарумма уже переоценен благодаря разным "райолам".

14:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ