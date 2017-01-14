17:53 | ФУТБОЛ — Англия

Игроки "Челси" призвали Косту извиниться перед Конте

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Футболисты "Челси" убеждают нападающего команды Диегу Косту принести извинения главному тренеру Антонио Конте, утверждает The Telegraph. Ранее появилась информация о том, что форвард поругался с наставником. Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от подопечного полной самоотдачи на занятиях.

 
Между Диегу КОСТОЙ (слева) и Антони КОНТЕ пробежала китайская кошка."Уезжай в Китай!" Почему поссорились Конте и Диегу Коста

Позже стало известно, что Коста проигнорировал последние тренировки команды после того, как получил предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

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Материалы REN-TV

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