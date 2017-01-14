Игроки "Челси" призвали Косту извиниться перед Конте

Футболисты "Челси" убеждают нападающего команды Диегу Косту принести извинения главному тренеру Антонио Конте, утверждает The Telegraph. Ранее появилась информация о том, что форвард поругался с наставником. Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от подопечного полной самоотдачи на занятиях.

Позже стало известно, что Коста проигнорировал последние тренировки команды после того, как получил предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год.