Игроки "Челси" и "Арсенала" назвали лучших футболистов в истории клубов

Игроки "Арсенала" и "Челси" перед матчем 2-го тура чемпионата Англии записали необычное видео. Пресс-служба премьер-лиги предложила назвать лучших футболистов в истории обоих клубов.
Примечателен тот факт, что Эден Азар и Месут Езил назвали самих себя. Остальные же участники акции называли легендарных игроков.
Напомним, "Челси" сыграет с "Арсеналом" во 2-м туре чемпионата Англии. Матч состоится 18 августа.
🎥 | سؤال للاعبي تشيلسي وارسنال عن افضل لاعب في تاريخ الفريقين ؟🤔 pic.twitter.com/mNz10Vqznl– CFC WORLD (@CFC4World) 13 августа 2018 г.