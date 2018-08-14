04:21 | Футбол — Англия

Игроки "Челси" и "Арсенала" назвали лучших футболистов в истории клубов


Игроки "Арсенала" и "Челси" перед матчем 2-го тура чемпионата Англии записали необычное видео. Пресс-служба премьер-лиги предложила назвать лучших футболистов в истории обоих клубов. 

Примечателен тот факт, что Эден Азар и Месут Езил назвали самих себя. Остальные же участники акции называли легендарных игроков.

Напомним, "Челси" сыграет с "Арсеналом" во 2-м туре чемпионата Англии. Матч состоится 18 августа.

 

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