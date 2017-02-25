11:43 | ФУТБОЛ — Англия

Игроки "Борнмута" получили оранжевые очки, помогающие уснуть

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Врачи "Борнмута" выдали всем игрокам клуба специальные оранжевые очки, сообщает ESPN. Глава медицинского штаба Крейг Робертс считает, что данная разработка уменьшит голубое излучение от мобильных телефонов, планшетов и телевизоров и поможет им лучше заснуть.

- Многие из наших игроков проводят много часов в отеле, часто смотрят телевизор и играют в компьютерные игры, - пояснил Робертс. - Это приводит к тому, что они плохо засыпают, что отражается и на их выступлении.

"Борнмут" после 25 туров  занимает 14-е место в чемпионате Англии.

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Материалы REN-TV

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