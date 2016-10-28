Игроки "Арсенала" приняли участие в фотосессии в ретро-форме

"Арсенал" решил вспомнить об исторических достижениях команды путем фотосессии действующих игроков в ретро-форме. Так нападающий команды Алексис Санчес и полузащитник Аарон Рэмси сфотографировались в комплекте амуниции сезона-1988/89, когда "канониры" стали чемпионами страны. Тот розыгрыш национального первенства называют самым драматичным в истории Англии.
Форвард лондонцев Оливье Жиру примерил на себя форму команды сезона-1970/71, когда "Арсенал" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Англии и национальный Кубок.
Like the look of these? You can get your hands on #ArsenalRetro kit here 👉 https://t.co/dIJKVJlJcn pic.twitter.com/3JEPe8Qo5I– Arsenal FC (@Arsenal) 27 октября 2016 г.