09:21 | ФУТБОЛ — Англия

Игроки "Арсенала" приняли участие в фотосессии в ретро-форме

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"Арсенал" решил вспомнить об исторических достижениях команды путем фотосессии действующих игроков в ретро-форме. Так нападающий команды Алексис Санчес и полузащитник Аарон Рэмси сфотографировались в комплекте амуниции сезона-1988/89, когда "канониры" стали чемпионами страны. Тот розыгрыш национального первенства называют самым драматичным в истории Англии.

Форвард лондонцев Оливье Жиру примерил на себя форму команды сезона-1970/71, когда "Арсенал" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Англии и национальный Кубок.

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Материалы REN-TV

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