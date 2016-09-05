21:19 | ФУТБОЛ — Англия

Игрокам "Манчестер Юнайтед" запрещено меняться футболками с соперниками ради экономии?

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Руководители "Манчестер Юнайтед" приняли решение запретить игроками обмениваться с соперниками футболками после матчей. Такое решение было принято в целях экономии.

– Руководство попросило игроков не обмениваться с оппонентами футболками ради экономии, – цитирует The Sun источник в клубе. – Смешно, с учетом того, сколько "красные дьяволы" зарабатывают. Владельцы команды тщательно контролируют расходы.

Напомним, что минувшим летом "Манчестер Юнайтед" побил трансферный рекорд, выкупив у "Ювентуса" полузащитника Поля Погба за 105 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Зачем меняться, если Ибрагимович и так может отнять футболки у соперников?

21:42

lokofanat

Судя по источнику- наглая жёлтая утка. Расходимся.

21:38

Cantona~~

Футболка Юнайтед всяко дороже всяких Арсеналов с Челсями, логично.)) Только не поверю будто футболки в таких клубах стирают и повторно используют.))

21:29

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