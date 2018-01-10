Игрок "Вест Бромвича" избежал наказания за стычку с фанатом, который оскорбил его погибшего сына

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение не наказывать полузащитника "Вест Бромвича" Джейка Ливермора за стычку с фанатом "Вест Хэма", сообщает ESPN. Вместе с тем, организация напомпила 28-летнему хавбеку об ответственности, рекомендовав ему не забывать о своей безопасности в случае возможных конфликтов с поклонниками "молотобойцев".

Напомним, во втором тайме матча 22-го тура премьер-лиги "Вест Хэм" - "Вест Бромвич" один из фанатов домашней команды стал выкрикивать оскорбления в адрес сына Ливермора, который скончался в 2014 году вскоре после рождения. Болельщик напомнил игроку, что после гибели ребенка тот употреблял кокаин. Футболист затеял стычку с фанатов, после чего сотрудники стадиона были вынуждены увести Ливермора в подтрибунное помещение.

Отмечается, что "Вест Хэм" также избежал наказаний со стороны FA - клуб установил личность болельщика, оскорблявшего Ливермора. Ему грозит пожизненный запрет на посещение стадиона "молотобойцев".