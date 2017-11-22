Игрок "Уигана" оформил дубль, был заменен и успел к рождению сына

Полузащитник "Уигана" Райан Конклоу в матче 18-го тура третьего по силе дивизиона английского футбола против "Донкастера" (3:0) оформил дубль за 58 минут, после чего был заменен, сообщает BBC. Хавбек поразил ворота соперника в первом тайме, а в перерыве узнал, что у его жены начались роды.

Он провел на поле еще 15 минут, за которые успел оформить дубль, после чего был заменен. Конклоу отправился в больницу в игровой форме и успел к рождению сына.

- В перерыве мы получили сообщение, что у его жены отошли воды, - цитирует BBC помощника главного тренера "Уигана" Лиама Ричардсона. - Как только он забил второй мяч, его заменили - мыслями он был далеко за пределами поля. Все мы люди. Некоторые из игроков остались бы. Другим важно поддержать жену. Нужно уважать их пожелания.