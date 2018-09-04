Игрок "Саутгемптона" Лемина получил рекордный штраф за нарушение правил дорожного движения

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина оштрафован за нарушение правил дорожного движения, сообщает The Sun. Этот штраф оказался рекордным.

Сообщается, что футболист наказан за превышение скорости. Его автомобиль трижды превысил установленный лимит. Кроме того, он заявил, что не знает, кто был за рулем автомобиля в этот момент, а также признал, что трижды не сообщил в полицию о нарушениях. За рулем мог быть его брат или двоюродный брат.

Француза оштрафовали на 96 000 фунтов - рекордный в истории Великобритании штраф за превышение скорости. Эта сумма равна его зарплате за три недели.

25-летний футболист провел три матча в нынешнем сезоне и сделал одну голевую передачу.