Игрок "Ньюкасла" дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 120 тысяч евро за расизм

Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви оштрафован на 120 тысяч евро и дисквалифицирован на пять матчей чемпион-лиги за высказывания в адрес марокканского хавбека "Вулверхэмптона" Ромена Саисса, в которых он негативно отзывался о расе и национальности футболиста. 24-летний игрок не будет обжаловать наказание Футбольной ассоциации Англии за расистские высказывания.

– Я расстроен, что все так вышло, – цитирует Mirror Шелви. – После всех слушаний я хочу сказать, что ненамеренно использовал все эти высказывания. Мы не смогли бы изменить решение ассоциации, поэтому решили не подавать апелляцию. Этот запрет отрицательно скажется на команде во время такой важной части сезона.

24-летний Шелви сыграл в 22 матчах чемпион-лиги, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач. "Ньюкасл" идет на первом месте в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя всего на одно очко.