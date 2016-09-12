Игрок "Кристал Пэлас" попал в ДТП и на вертолете был доставлен в больницу

Защитник "Кристал Пэлас" Пап Н`Диай Суаре был доставлен на вертолете в больницу после того, как футболист попал в серьезную аварию на своем автомобиле, сообщает The Sun. Согласно источнику, жизни 26-летнего сенегальца ничего не угрожает.

Pape Souare was involved in a serious car accident yesterday afternoon. Unsure if he is hurt at this stage. #CPFC pic.twitter.com/TpIbnnJ1pu – CPFC HQ (@CPFCHQ) 12 сентября 2016 г.