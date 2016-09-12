11:18 | ФУТБОЛ — Англия

Игрок "Кристал Пэлас" попал в ДТП и на вертолете был доставлен в больницу

0
0
0
1

Защитник "Кристал Пэлас" Пап Н`Диай Суаре был доставлен на вертолете в больницу после того, как футболист попал в серьезную аварию на своем автомобиле, сообщает The Sun. Согласно источнику, жизни 26-летнего сенегальца ничего не угрожает.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Red G. Best

это так крышу снесло или ее вырезали?! и да он сенегалец, а не англичанин

11:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ