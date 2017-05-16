Игра против "Тоттенхэма" стала последней для де Хеа в "МЮ"?

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа провел свой последний матч в составе "красных дьяволов", утверждает Daily Mail. Заключительной игрой для испанца в Англии стала встреча команды в 37-м туре премьер-лиги против "Тоттенхэма" (1:2).

После матча со "шпорами" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что три оставшиеся игры сезона он доверит резервным вратарям – Серхио Ромеро и Жоэлу Перейре. Аргентинец точно выйдет с первых минут на поле в финале Лиги Европы против "Аякса".

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно де Хеа перейдет в "Реал".