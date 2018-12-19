"Игра окончена". Моуринью сделал первые заявления после ухода из "МЮ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​ не желает больше обсуждать, почему его уволили из стана "красных дьяволов", сообщает Sky Sports. 55-летний португальский специалист хочет двигаться вперед без мыслей о клубе из Манчестера.

Сначала Моуринью не захотел общаться с журналистами, тренер предложил им прогуляться.

На обратном пути португалец все же ответил на несколько вопросов корреспондентов.

– Я не меняюсь, – ответил журналистам Sky Sports Моуринью. – То, что я сделал, когда покинул "Челси", сделаю и сейчас. Я храню все хорошее и не говорю ни о чем, что произошло в клубе. Мы могли бы говорить о стольких хороших вещах, могли бы говорить о не таких хороших, но я не такой.

Все, игра окончена. У "Манчестер Юнайтед" есть будущее без меня, и у меня есть будущее без "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуринью: "Я работал с замечательными людьми в "Манчестер Юнайтед"