Игорь Лебедев: "Что еще может написать Линекер, если у нас сложные политические отношения?"

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев детально высказался о своем предложении сделать фанатские драки видом спорта. По мнению Лебедева, таким образом агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло. Ранее экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство предложением Лебедева.

– Побороть факт того, что болельщики иногда вступают в столкновения, практически невозможно, – говорит Лебедев. – Это как коррупция, ее можно снизить до минимума, но искоренить совсем не получается ни в одной стране мира. Так и здесь: болельщики всегда дрались, дерутся и будут драться, к сожалению.

Суть моего предложения – приглашение к дискуссии для того, чтобы сделать этот процесс более цивилизованным. Лучше, если эти драки будут проводиться где-то в конкретном месте, например, на заброшенном футбольном поле или ринге, в конкретное время, в присутствии правоохранительных органов, медперсонала. Люди должны использовать защитные средства: перчатки, шлем, и никаких посторонних предметов. Это что-то вроде любительского бокса, но массово. Подрались, выпустили пар, показали, кто сильнее и разошлись. Пусть это проходит так, а не как во время вчерашнего матча между "Спартаком" и "Краснодаром" – на улицах. Болельщики красно-белых опять устроили бойню, пришлось вмешаться полиции и применить специальные средства для успокоения дерущихся. Кто спровоцировал конфликт – непонятно, но факт остается фактом.

Сейчас агрессию вызывает то, что фанатов пытаются оградить, поставить вокруг ОМОН. На сегодняшний день мы работаем с болельщиками только одним способом – ужесточением наказания: административные штрафы, аресты, запреты на посещение спортивных мероприятий.

Я не хотел бы привязывать это к чемпионату мира-2018, начать можем прямо завтра. Последний случай в Краснодаре – лишнее доказательство того, что пора что-то делать.

На мое предложение отреагировал бывший английский футболист Гари Линекер. Что он еще может написать, если у нас сейчас такие сложные политические отношения? Я же не говорю, что это нужно сделать именно так, призываю к дискуссии. Давайте соберемся все вместе: представители РФС, Минспорта, фанатских объединений, правоохранительных органов и обсудим ситуацию. Если мое предложение не подходит – отложим его в сторону, но выход нужно найти. (Любовь КОНЯЕВА)