Игорь Лебедев: "Что еще может написать Линекер, если у нас сложные политические отношения?"

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев детально высказался о своем предложении сделать фанатские драки видом спорта. По мнению Лебедева, таким образом агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло. Ранее экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер выразил недовольство предложением Лебедева.
– Побороть факт того, что болельщики иногда вступают в столкновения, практически невозможно, – говорит Лебедев. – Это как коррупция, ее можно снизить до минимума, но искоренить совсем не получается ни в одной стране мира. Так и здесь: болельщики всегда дрались, дерутся и будут драться, к сожалению.
Суть моего предложения – приглашение к дискуссии для того, чтобы сделать этот процесс более цивилизованным. Лучше, если эти драки будут проводиться где-то в конкретном месте, например, на заброшенном футбольном поле или ринге, в конкретное время, в присутствии правоохранительных органов, медперсонала. Люди должны использовать защитные средства: перчатки, шлем, и никаких посторонних предметов. Это что-то вроде любительского бокса, но массово. Подрались, выпустили пар, показали, кто сильнее и разошлись. Пусть это проходит так, а не как во время вчерашнего матча между "Спартаком" и "Краснодаром" – на улицах. Болельщики красно-белых опять устроили бойню, пришлось вмешаться полиции и применить специальные средства для успокоения дерущихся. Кто спровоцировал конфликт – непонятно, но факт остается фактом.
Сейчас агрессию вызывает то, что фанатов пытаются оградить, поставить вокруг ОМОН. На сегодняшний день мы работаем с болельщиками только одним способом – ужесточением наказания: административные штрафы, аресты, запреты на посещение спортивных мероприятий.
Я не хотел бы привязывать это к чемпионату мира-2018, начать можем прямо завтра. Последний случай в Краснодаре – лишнее доказательство того, что пора что-то делать.
На мое предложение отреагировал бывший английский футболист Гари Линекер. Что он еще может написать, если у нас сейчас такие сложные политические отношения? Я же не говорю, что это нужно сделать именно так, призываю к дискуссии. Давайте соберемся все вместе: представители РФС, Минспорта, фанатских объединений, правоохранительных органов и обсудим ситуацию. Если мое предложение не подходит – отложим его в сторону, но выход нужно найти. (Любовь КОНЯЕВА)
Thunderbolt
Нормальное предложение для тех, кто помнит историю России. Или уже никто не помнит про традиционные бои стенка на стенку?
14:17
ALEX***di.ru
Ума нет-считай калека !!! Нет слов, одни эмоции. Слова к этому заявлению можно подобрать только не цензурные. Иногда просто интересно,что курят или пьют в ГД РФ ?
14:09
LeshaKZTZ
Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев детально высказался о своем предложении сделать фанатские драки видом спорта.------------------------------------Отстал от жизни г-н Лебедев, отстал. Уже давным давно бои идут.
14:06
Gonzo_7
Что за хрень в спортивной газете? До чего вы докатились, чтобы такое публиковать? Верните старый-добрый СЭ без политики и желтизны!
14:05
Da Lyrikas
Уж чья бы корова мычала, а не Линекера точно. Его обещания, связанные с чемпионством Лестера - это конечно не бред...
13:42
echo2011
Линекер,видимо,просто не понял,что представители ЛДПР с легкой руки Жириновского любят шутить.
13:39
Samba01
Попытка загнать хулиганов в стойло и установить над ними очередной контроль. Возможно что-то показушное устроят. Кого-то, типа Хирурга, привлекут их фанатской среды.
13:35
Odissevs
Luch-Energy, срочно к врачу-психиатру.
13:13
samsam
Бред остается бредом независимо от политических отношений.
13:04
Luch-Energy
Лебедев, ты такой же кусок бреда, как и твой папаша. Основали бы лучше цирк Жириновских и проводили бы там бои между депутатами ГосДумы. Вот бы классное зрелище вышло! Народ бы одобрил, не сомневаюсь.
12:58