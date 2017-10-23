Идрис Эльба предложил себя на роль Клаудио Раньери в кино

Ведущий церемонии вручения наград ФИФА The Best, актер Идрис Эльба заявил о готовности сыграть бывшего главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери в кино. Обладатель титула лучего тренера-2016 Раньери вручал награду в этом году. Представляя специалиста, Эльба назвал чемпионство "Лестера" в сезоне-2015/16 голливудским сюжетом.
- Если продюсеры захотят снять о нем фильм, то я - лучший кандидат на эту роль, - сказал Эльба под общий смех в зале. Актер, вероятно, шутил, поскольку совершенно не похож на Раньери внешне.
Напомним, что награду лучшему тренеру ФИФА-2017 получил наставник "Реала" Зинедин Зидан.
SpaMan
Эммм........типа Раньери после ссылки в "жаркие страны"? Или толерантный Раньери? Запилите его еще как выходца из ЛГБТ общества и 2 мамы его вырастили.
23:32