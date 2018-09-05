Идея для челленджа Деле Алли возникла во время ЧМ-2018

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли признался, что идея для челленджа, названного его именем, появилась во время чемпионата мира-2018 благодаря детям форварда "Лестера" Джейми Варди. Ранее хавбек "шпор" опубликовал в соцсетях ролик, на котором он приложил к глазу руку, сложенную таким образом, что она напоминала монокль. Этот жест стал популярным, его стали повторять другие футболисты и болельщики.

– Когда мы были на чемпионате мира, были несколько дней, когда в отель приезжали семьи, – цитирует Standard Алли. – Однажды в обед дети Джейми Варди крутились вокруг меня и спросили, смогу ли я повторить (этот жест. – Прим. "СЭ"). У меня получилось. Потом я увидел, как другие парни мучаются – это было забавно.

Потом услышал, что брат Джесси Лингарда показал им, как выполнить этот жест. Не знаю, откуда все пошло. Когда я был в отпуске, мы продолжали делать его. Поэтому я и поделился им (в соцсетях. – Прим. "СЭ"). Я не думал, что это превратится в такое безумие. Это было просто забавно.