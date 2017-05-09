Ибрагимович заработал за год в "Манчестер Юнайтед" более 19 миллионов фунтов, Погба - 8,6

Daily Mail опубликовал детали контрактов Златана Ибрагимовича и Поля Погба, выступающих за "Манчестер Юнайтед". 35-летний швед, получивший травму колена в прошлом месяце, является самым высокооплачиваемым игроком в премьер-лиге с зарплатой в 367,7 тысячи фунтов стерлингов и заработал за год более 19 миллионов фунтов стерлингов. 24-летний француз, зарабатывающий 165,6 тысячи фунтов стерлингов в неделю, за первый год в Англии заработал 8,6 миллиона фунтов стерлингов, а в следующем сезоне получит еще бонус в размере 3,4 миллиона фунтов стерлингов.