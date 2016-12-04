19:45 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович забил "Эвертону" от перекладины и штанги

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович эффектным образом открыл счет в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" – 1:0. Швед перебросил вратаря соперника, мяч ударился о перекладину, затем отлетел в штангу, несколько раз ударился о газон и лишь после этого оказался в воротах. Этот мяч стал для Ибрагимовича 12-м в этом сезоне в составе "красных дьяволов".

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Шикарный гол! Браво Ибра!

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