Ибрагимович забил "Эвертону" от перекладины и штанги

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович эффектным образом открыл счет в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" – 1:0. Швед перебросил вратаря соперника, мяч ударился о перекладину, затем отлетел в штангу, несколько раз ударился о газон и лишь после этого оказался в воротах. Этот мяч стал для Ибрагимовича 12-м в этом сезоне в составе "красных дьяволов".

Goal: Ibrahimovic with an incredible goal as he chips it over the keeper. #Mufc 1 : 0 #Efc



pic.twitter.com/4OQlXgZixZ – Totally Man Utd™ (@TotallyMUFC) 4 December 2016