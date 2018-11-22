Ибрагимович: "Я чувствовал себя Бенджамином Баттоном в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился своими впечталениями о выступлении в составе "Манчестер Юнайтед". 37-летний швед признался, что обрел вторую молодость, когда играл за "красных дьяволов".

– Раньше мне не приходилось играть с Полем Погба, он потрясающий футболист и человек, – цитирует BBC Ибрагимовича. – Очень скучаю по ребятам из "Манчестер Юнайтед". Уэйн Руни и Майкл Кэррик, молодые ребята, которые хотят показать миру, как они умеют играть. Они заставляли меня почувствовать себя Бенджамином Баттоном. Я становился моложе и моложе. А потом, к сожалению, я получил травму. Но первый год в клубе был замечательным. Мы помогали друг другу на поле и отлично взаимодействовали.

В текущем сезоне 37-летний форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и отдал семь голевых передач. Является обладателем Кубка Англии сезона 2016/2017. Становился победителем Лиги Европы.