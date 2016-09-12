10:07 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович высказал свое отношение к Погба

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович положительно отозвался о своем одноклубнике Поле Погба. По словам шведа, игрок сборной Франции обладает высокой трудовой этикой.

- Поль из того поколения игроков, которые очень важны для сборной Франции, - цитирует Ибрагимовича givemesport.com. - К сожалению, они не выиграли чемпионат Европы, но поколение очень сильное, а с Погба оно станет еще сильнее.

Раньше я не знал Погба лично, но сейчас знаю. Он упорно работает и хочет прогрессировать. Он хорошо относится к делу и все еще молод. Все завистники заберут все свои слова обратно, потому что он станет только сильнее.

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