Ибрагимович высказал свое отношение к Погба

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович положительно отозвался о своем одноклубнике Поле Погба. По словам шведа, игрок сборной Франции обладает высокой трудовой этикой.

- Поль из того поколения игроков, которые очень важны для сборной Франции, - цитирует Ибрагимовича givemesport.com. - К сожалению, они не выиграли чемпионат Европы, но поколение очень сильное, а с Погба оно станет еще сильнее.

Раньше я не знал Погба лично, но сейчас знаю. Он упорно работает и хочет прогрессировать. Он хорошо относится к делу и все еще молод. Все завистники заберут все свои слова обратно, потому что он станет только сильнее.