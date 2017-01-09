Ибрагимович выиграл суд у тренера, обвинившего его в употреблении допинга

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выиграл суд у бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона, обвинившего игрока в употреблении допинга, сообщает L`Equipe. Сегодня Окружной суд Вэрмланда признал специалиста виновным в клевете на футболиста. В начале апреля Карлссон обвинил 35-летнего игрока в том, что он употреблял допинг во время выступлений за итальянский "Ювентус".



– Даже если само высказывание не содержит прямого утверждения о том, что Ибрагимович находился под воздействием допинга, суд нашел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за "Ювентус", – говорится в решении суда.

Согласно решению суда, Карлссон обязан будет заплатить штраф в размере 60 минимальных размеров оплаты труда, что составляет более 2500 долларов США.

Шведский форвард выступал за "Ювентус" с 2004 по 2006 год. В составе туринского клуба Ибрагимович стал двукратным чемпионом Италии. Впоследствии команда была лишена титулов из-за скандала с договорными матчами.

