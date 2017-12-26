Ибрагимович впервые с апреля появится в "старте" "МЮ" в матче чемпионата Англии

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" на матч чемпионата Англии. С первых минут на поле появится форвард "МЮ" Златан Ибрагимович. Для него это первое с апреля появление в "старте" матча премьер-лиги. До этого швед восстанавливался после травмы колена.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"МЮ": де Хеа - Янг, Джоунс, Рохо, Шоу - Погба (к), Матич - Мата, Рэшфорд - Лукаку, Ибрагимович.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Блинд, Туанзебе, Эррера, Мхитарян, Лингард.

"Бернли": Поуп - Бардсли, Лонг, Ми (к), Тэйлор - Корк, Дефур - Гвюдмундссон, Хендрик, Арфилд - Барнс.

Запасные - Линдегор, Лоутон, Мэрни, Уэствуд, Воукс, Уолтерс, Уэллс.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.