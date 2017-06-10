Ибрагимович вернется в "Милан"?

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, у которого с "Красными дьяволами" закончился контракт, может перейти в "Милан". Как сообщает Football Italia, агент Мино Райола предлагает обсудить контракт с 35-летним шведом во время переговоров о новом соглашении вратаря миланского клуба Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с Ибрагимовичем. В клубе не были уверены, что после тяжелой травмы форвард сможет играть на прежнем уровне. Восстановление, по прогнозам, займет 8-9 месяцев.