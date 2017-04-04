21:20 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович - в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Эвертоном"

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Главный тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" огласили стартовые составы команд на очный поединок в 31-м туре чемпионата Англии. С первых минут на поле "Олд Траффорд" выйдет нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович. Ранее появилась информация о том, что летом швед станет футболистом "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Янг, Байи, Рохо, Блинд – Кэррик, Феллаини – Лингард, Эррера, Рэшфорд – Ибрагимович.

"Эвертон": Хоэль – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Гуйе, Бэрри, Дэйвис – Миральяс, Лукаку, Баркли.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

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