Ибрагимович - в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч с "Эвертоном"

Главный тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" огласили стартовые составы команд на очный поединок в 31-м туре чемпионата Англии. С первых минут на поле "Олд Траффорд" выйдет нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович. Ранее появилась информация о том, что летом швед станет футболистом "Лос-Анджелес Гэлакси".
"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Янг, Байи, Рохо, Блинд – Кэррик, Феллаини – Лингард, Эррера, Рэшфорд – Ибрагимович.
"Эвертон": Хоэль – Холгейт, Уильямс, Ягелка, Бэйнс – Гуйе, Бэрри, Дэйвис – Миральяс, Лукаку, Баркли.