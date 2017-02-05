20:30 5 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович установил новый рекорд чемпионата Англии

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, забив гол в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером", установил рекорд премьер-лиги. Шведский форвард стал самым возрастным игроком лиги, который забил 15 голов за сезон. Ибрагимович достиг этой отметки в возрасте 35 лет и 125 дней. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

не тратит время на твиттер)

23:02 5 февраля

баламошка

Король Швеции, а не хухры-мухры какой-нибудь.

22:34 5 февраля

Ботаникум

Златан - не какой-нибудь Депай или Марсьяль: он приехал в АПЛ не номер отбывать, а доказывать в очередной раз своё законное право именоваться одним из лучших форвардов, БОМБАРДИРОВ, современности. У него есть цель - в данном случае стать ЧЕМПИОНОМ Англии. И он к ней стремится. Но в одиночку ему этого НЕ ДОБИТЬСЯ. Если у него это получится, пусть и не в этом сезоне, буду рад за этого ЯРЧАЙШЕГО футболиста и НЕОРДИНАРНУЮ ЛИЧНОСТЬ, хотя и с непростым характером (с простым характером он бы не добился в футболе ТАКИХ результатов, в этом я уверен). Удачи тебе, Златан!!!!

21:22 5 февраля

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