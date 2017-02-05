Ибрагимович установил новый рекорд чемпионата Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, забив гол в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Лестером", установил рекорд премьер-лиги. Шведский форвард стал самым возрастным игроком лиги, который забил 15 голов за сезон. Ибрагимович достиг этой отметки в возрасте 35 лет и 125 дней.