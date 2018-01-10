Ибрагимович сменит "МЮ" на Китай или MLS?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, может сменить клуб, утверждает Yahoo.com. Форвард получил предложения из Китая и MLS, чемпионаты которых стартуют в марте.

При этом "красные дьяволы" не хотят отпускать игрока до окончания контракта. Но в клубе предполагают, что 36-летний швед не захочет подписывать новое соглашение.

Напомним, что Ибрагимович выступает за манкунианцев с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "МЮ" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.