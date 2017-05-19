Ибрагимович пропустил церемонию наград "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустил вчерашнюю церемонию награждения лучших игроков клуба по итогам сезона. Как сообщает Daily Mail, 35-летний швед, продолжающий восстановление от травмы колена, предпочел отпрвиться на родину. В среду игрок вернулся из США, где ему была сделана операция на колене.

Однако одноклубники не забыли про Ибрагимовича. Полузащитник Генрих Мхитарян, когда ему вручили приз за лучший гол сезона сказал: "Я не мог промахнуться, потому что получил пас от бога".

Напомним, лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона был признан Андер Эррера, а игроки признали лучшим - Антонио Валенсию.