Ибрагимович приступил к легким тренировкам

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, получивший серьезные повреждения связок колена, уже приступил к легким тренировкам. Шведский форвард в своем Инстаграме выложил видео, в котором он бегает на месте босиком на лужайке и чеканит мяч. Подписано оно так: "Касание никогда не исчезнет. Львы не восстанавливаются так, как люди".

Напомним, что 35-летний Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом". В начале мае он перенес орперацию в Питтсбурге. По прогнозам врачей, он не сможет играть до конца 2017 года.