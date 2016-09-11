12:29 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович посетил бой Головкина после поражения от "Манчестер Сити"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович присутствовал на бое чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадия Головкина против чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келла Брука. Поединок в Лондоне завершился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде.

Отметим, шведский форвард посетил бой после поражения в игре 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2).

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Материалы REN-TV

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