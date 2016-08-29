21:37 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович получил в два раза больше выходных, чем другие игроки "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью предоставил нападающему Златану Ибрагимовичу в два раза больше выходных, чем остальным игрокам, не вызванным в расположение сборных. По словам специалиста, 34-летнему форварду, завершившему выступления за национальную команду, необходимо больше времени для восстановления.

- В возрасте 34 лет вам нужно отдыхать, - приводит Manchestereveningnews слова Моуринью. – Вы уже не можете провести 70 матчей. Игроки, которые не вызваны в сборные, получат по два выходных. Ибрагимовичу я даю "а-ля-карт", ведь он провел каждую встречу от начала до конца. Четыре выходных для большого парня!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ибра за такое отношение всех порвёт на поле.

21:45

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