Ибрагимович получил в два раза больше выходных, чем другие игроки "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью предоставил нападающему Златану Ибрагимовичу в два раза больше выходных, чем остальным игрокам, не вызванным в расположение сборных. По словам специалиста, 34-летнему форварду, завершившему выступления за национальную команду, необходимо больше времени для восстановления.

- В возрасте 34 лет вам нужно отдыхать, - приводит Manchestereveningnews слова Моуринью. – Вы уже не можете провести 70 матчей. Игроки, которые не вызваны в сборные, получат по два выходных. Ибрагимовичу я даю "а-ля-карт", ведь он провел каждую встречу от начала до конца. Четыре выходных для большого парня!