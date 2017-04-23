Ибрагимович обратился к известному американскому хирургу по поводу травмы колена

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович обратился за помощью к известному хирургу из США Фредди Фу по поводу травмы колена, сообщает Daily Mail. Форвард получил серьезное повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). По предварительным данным вернуться на поле он сможет не раньше января.

Фредди Фу является одним из лучших специалистов мира по восстановлению травмированных связок.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах во всех турнирах.