03:59 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович не уверен, останется ли в "МЮ" по окончании сезона

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подчеркнул, что пока не знает, останется ли в команде по окончании сезона. Ранее наставник команды Жозе Моуринью выразил уверенность, что шведский форвард не уйдет из команды. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Ибрагимович провел 24 матча, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

– Пока ничего не ясно, – приводит FourFourTwo слова Ибрагимовича. – Я должен забить 100 голов! Опции продления контракта выполнены. Пока ничего не сделано, посмотрим, что будет дальше.

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