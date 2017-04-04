Ибрагимович не стал опровергать слухи о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в интервью для клубной пресс-службы отметил, что ведет переговоры о продлении контракта с командой. Ранее появилась информация о том, что летом швед станет футболистом "Лос-Анджелес Гэлакси".

– Когда болельщики команды узнают, где вы будете выступать в следующем сезоне?

– Если бы мне было, что сказать, я бы это уже сказал. Новостей нет. Мы ведем переговоры. Близки ли мы к достижению соглашения или нет, но новостей нет. Только разговариваем. Посмотрим, что случится. Я открыт, пока ничего не завершено.

– Зависит ли ваше будущее от того, как команда выступит в чемпионате Англии или Лиге Европы?

– Нет-нет-нет. Я пришел сюда без Лиги чемпионов, я пришел в команду, которая была, и это не была команда, которая считалось фаворитом турниров. Я все равно пришел, чтобы помочь. Я пришел для того, чтобы делать то, что умею и стараться прогрессировать. Хотел привести команду к серьезным высотам. Посмотрим, что случится.

Мне 35 лет, много вещей нужно уладить. Мне уже не 20, у меня нет впереди 5-10 лет карьеры. Наверное, мне осталось играть один, два, три года. Все зависит от твоего желания и видения ситуации клубом. С первого дня в "МЮ" я сказал: я пришел сюда не время терять, я здесь, чтобы побеждать. Я побеждаю, но если ты хочешь выигрывать что-то значимое, ты должен больше в это вкладываться.