Ибрагимович не будет наказан за удар локтем Кабая

Футбольная ассоциация Англии (ФА) не будет наказывать нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича за удар локтем полузащитника "Кристал Пэлас" Йоана Кабая. Инцидент произошел во время матча премьер-лиги, который завершился победой "МЮ" со счетом 2:1. Как сообщает The Telegraph, действия Ибрагимовича после матча оценивали три эксперта, которые пришли к выводу, что швед не заслужил наказания, поскольку не предпринимал умышленно агрессивных действий.

Эти же эксперты решили, что главный судья встречи допустил несколько серьезных ошибок в обе стороны. В частности, он не назначил пару пенальти в одни и другие ворота.